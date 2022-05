C’è sempre una prima volta, la prima volta che dobbiamo far demolire la nostra vettura che non funziona più, potremmo non avere alcun tipo di idea rispetto ai passaggi da effettuare. Il processo di rottamazione non viene portato avanti da soli, perché bisogna farsi aiutare da un professionista, che si tratti di qualcuno che lavora presso una concessionaria, oppure di un impiegato presso un centro per le demolizioni . La prima domanda che potrebbe sorgere a questo punto è: c’è una differenza che porta a dover scegliere un’opzione rispetto all’altra? Non tutti i concessionari fanno una valutazione dell’usato e comunque lo ritirano solo in caso di acquisto di un’altra automobile. Ma, se la nostra intenzione è quella di disfarti della nostra vecchia auto per acquistarne una nuova, magari una vettura ecologica di ultima generazione, allora faremo bene a stare attenti agli eventuali spot dove le case automobilistiche esplicitano la possibilità di valutazione dell’usato grazie allo slogan “rottamiamo la tua auto“. Lo Stato periodicamente investe una serie di fondi per agevolare il ricambio generazionale tra le vetture, favorendo la circolazione di automobili che hanno basse emissioni inquinanti e togliendo dalla strada automobili che montano sistemi più obsoleti e poco ecologici. Non tutte le persone però hanno la disponibilità di acquistare un’automobile nuova, anche qualora si trovassero nelle circostanze per cui quella vecchia diventa proprio inservibile.

Perciò, non avendo spazio dove tenere la vettura da rottamare, hanno comunque l’esigenza di procedere con la demolizione: anche perché grazie ad essa smetteranno di pagare il bollo.





In questo caso puoi contattare un centro specializzato nella rottamazione di automobili, presso il quale lavorano dei professionisti affermati e competenti pronti a illustrarti i documenti che dovrai presentare per fare una richiesta di rottamazione.





La rottamazione è un servizio gratuito, si pagano solamente alcune tasse obbligatorie che sono equiparabili a poche decine di euro. Potrebbe esserci il problema che si presenta quando l’automobile è sottoposta ad un fermo amministrativo, però anche in questo caso pagando il servizio è possibile far risolvere il problema a chi ha gli elementi per operare in tal senso.

Il motivo per cui costa così poco sbarazzarsi di una vettura è che la legge favorisce il corretto comportamento degli utenti (infatti, laddove si abbandonasse un’auto che è considerato rifiuto pericoloso si potrebbe rischiare di incappare in sanzioni di importo diverso a seconda dell’infrazione).Da un’auto da rottamare si possono estrarre almeno il 70% delle componenti e dei materiali e riciclarli, ovvero riutilizzarli oppure recuperarli in modo tale da reinserirli all’interno dell’industria dell’auto.

Questo processo risulta vantaggioso per tutti, per l’utente che deve far rottamare l’auto, per il centro di demolizioni che professionalmente eroga i servizi al cittadino, soprattutto per l’ambiente e per l’industria automobilistica.

Tutto quello che si deve fare è prendere un appuntamento per il ritiro della vettura, che verrà prelevata da un carroattrezzi, facendosi trovare con tutti i documenti necessari per avere il certificato di rottamazione.

Si tratta del libretto di circolazione dell’auto a cui bisognerà allegare anche una fotocopia dei documenti di identità che attestano la richiesta, perciò la carta d’identità e il codice fiscale.