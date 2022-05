Marco Romano succede a Mariella Biollino come Presidente del Consiglio di Amministrazione di Iris

All’Assemblea tenutasi ieri sera nella sala convegni del Comune di Cavaglià i Sindaci del territorio Iris e la Città di Biella hanno eletto il nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione di Iris nella persona dell’Avv. Marco Romano, già Vice Presidente. L

’avvicendamento con Mariella Biollino – che rimane membro del CDA – segue le dimissioni presentate per motivi di famiglia. Marco Romano, 42 anni, avvocato biellese, membro dell’organo amministrativo già sotto la presidenza del Prof. Gallana e sino al 2019 vice Sindaco del Comune di Ponderano, ha fatto parte del CDA a guida della Prof.ssa Biollino su indicazione della Città di Biella. “Ringrazio i Sindaci del territorio per il loro sostegno. E’ un onore poter ricoprire questo incarico di cui sento la grande responsabilità. Il mio è un percorso che è iniziato circa 8 anni fa da semplice uditore per l’area del basso biellese e che mi ha permesso di comprendere il funzionamento di un Ente complesso e di grande importanza per il territorio” commenta Romano “Voglio ringraziare Mariella Biollino per aver accettato di continuare a far parte del CDA e per il grande lavoro di questi anni. La sua grande capacità di mediazione, ascolto e sintesi sono state e saranno di grande ispirazione”.

Nel suo intervento il nuovo presidente ha voluto ricordare e ringraziare gli operatori del Consorzio per la grande professionalità e lo spirito di abnegazione dimostrato durante il periodo emergenziale “Ripartiamo dai territori, dall’ascolto dei cittadini e dei Sindaci in continuità con quanto sino ad oggi realizzato. Stiamo vivendo una fase di riorganizzazione che permetterà di attualizzare i servizi ai tempi che stiamo vivendo, in collaborazione con tutti i gli interlocutori, istituzionali e non, che da sempre consentono all’IRIS di affrontare le sfide del futuro con serenità”.

L’Assemblea ha inoltre provveduto a reintegrare il Consiglio di Amministrazione dal componente mancante dopo le dimissioni del dott. Ezio Conti, assessore di Ponderano. L’Assemblea ha eletto la Signora Monica Bertolini, insegnante e assessore del Comune di Cavaglià. Nei prossimi giorni il Consiglio di Amministrazione si riunirà per individuare il Vice Presidente.