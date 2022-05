Bentornata Gardensia, fermiamo la sclerosi multipla con un fiore

Elenco le postazioni in cui saremo presenti:



Biella: CC Gli Orsi ven-sab-dom, CDA Esselunga ven-sab, Via Italia altezza Trinità sab-dom, Chiavazza Piazzale della Parrocchia ven-sab; Conad Via Ivrea ven mat – sab mat; Chiesa San Paolo dom, Caffè Torino, Colorificio Athena, Farmacia San Paolo, Love Marylin; Andorno: Conad sab; Bioglio: parrocchia; Candelo: Conad sab; Cossato: Conad sab, Piazza Chiesa sab e dom, Parrocchia Ronco di Cossato dom, Parrocchia La Speranza sab e dom; Gaglianico: Biella Scarpe sab; Lessona: Farmacia Lodigiani; Mongrando: Conad sab mat; Occhieppo Inf: Famila ven e sab mat, Conad sab; Pettinengo Piazza; Pollone; Ponderano: Ospedale ven20 e mar 24; Quaregna Cerreto: Parcheggio di fronte Farmacia Boglio sab e dom; Parrocchia sab e dom, week-end successivo: Esselunga sab 28/5 e dom 29/5; Salussola: Gruppo sportivo PGS; Sandigliano; Sordevolo: Chiesa e Io&te spazio benessere; Strona: Piazza e parrocchia; Tavigliano: parrocchia sab; Vigliano: Parrocchia Assunta sab e dom e Chiesetta San Michele dom; Valdilana: Conad Valle Mosso sab mat, Conad Ponzone sab mat, Farmacia di Mosso, Pasticceria Maniscalco-Rainero sab-dom, Santuario della Brughiera dom pom; Valle San Nicolao: parrocchia dom; Verrone: parrocchia; Vigliano B.se: Galleria Bennet, Iper Gross sab mat, Chiesa dell’Assunta sab e dom, Chiesa di San Michele dom.



Si ringraziano oltre a tutte le attività commerciali, Parrocchie, aziende e associazioni qui sopra citate che ospitano i nostri volontari o che propongono alla loro clientela le nostre piantine, anche i Comuni di Biella, Cossato, Quaregna Cerreto, Strona, le aziende o ass.ni: Bon Prix, Direzione Sanitaria Ospedale degli Infermi, Farmacia S. Filippo, Filati Buratti, Fineco, Lawer ed i nostri collaboratori: Angeli in Moto, Ass.ne Alpini di: Andorno, Bioglio e Valle S. Nicolao, Chiavazza, Cossato, Pettinengo, Trivero, Vigliano; Auser Cossato, Pionieri CRI Cossato, Pro Loco di Sordevolo e di Tavigliano, Società Operaia Mutuo Soccorso e Fondazione Pier Giorgio Frassati di Pollone. Mentre in Valsesia il Gruppo Operativo Valsesia presiederà nei paesi di: Borgosesia Via XX Settembre sab-dom e Conad sab, Gattinara Piazza Italia sab, Quarona Piazza centrale sab, Serravalle Sesia area mercatale gio, Valduggia Piazza centrale sab, Varallo Piazza Vittorio Veneto dom.



Si può donare anche con il numero solidale 45512.



Circa 200 mila piante di Gardenia verranno distribuite da 14 mila volontari per la lotta alla sclerosi multipla. Con questo gesto, AISM inviterà tutti a sostenere la ricerca l’unica arma oggi per sconfiggere la sclerosi multipla.



Promossa da AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla la manifestazione “Bentornata Gardensia” si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 maggio e cade nel periodo dedicato all’ informazione sulla malattia e alla ricerca scientifica, con la Settimana Nazionale della sclerosi multipla, dal 30 maggio al 5 giugno in cui si celebra, ogni 30 maggio, la Giornata mondiale della SM , il World MS Day, una grande mobilitazione a cui aderiscono 70 paesi di tutto il mondo.



Già da ora è possibile prenotare la propria pianta di Gardenia, a fronte di una donazione minima di 15 euro, contattando chiamando la sezione provinciale AISM di Biella al numero 015/8494363 o via whatsapp ai numeri 3356597929 o 3355350778 (richiedendo conferma) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30.



“Nel mese di maggio, tradizionalmente dedicato all’informazione e alla sensibilizzazione sulla sclerosi multipla, ecco che fiorisce la Gardenia, uno dei fiori simbolo della solidarietà che per la nostra Associazione rappresentare la volontà di non arrenderci e di condividere il nostro impegno per fermare la sclerosi multipla” dichiara Francesco Vacca Presidente Nazionale di AISM.



I fondi raccolti con l’iniziativa andranno a sostenere la ricerca scientifica e permetteranno ad AISM di garantire le risposte di cura, di assistenza e di supporto per le persone con SM sul territorio, ora più che mai fondamentali.



Cos’è la SM. Cronica, imprevedibile e invalidante, la sclerosi multipla è una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale. Il 50% delle persone con SM è giovane e non ha ancora 40 anni. Colpisce le donne due volte più degli uomini. In Italia sono 133 mila le persone colpite da sclerosi multipla, 3.600 nuovi casi ogni anno: 1 ogni 3 ore. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita delle persone con SM. Per questo è fondamentale sostenere la ricerca scientifica.



Anche un Numero solidale per donare: il 45512. I fondi raccolti andranno sostenere lo studio sull’impatto della pandemia COVID-19 nella vita delle persone con SM e il progetto sull’implementazione del Registro Italiano sclerosi multipla e patologie correlate, strumento essenziale per la ricerca e per l’organizzazione di servizi sanitari e sociali. Gli importi della donazione saranno di 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb e Tiscali, di 5 euro da chiamata da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile e di 2 euro con SMS da cellulare personale WindTre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce e Tiscali.



Testimonial. Insieme a tanti amici, testimonial e influencer al fianco di AISM per promuovere l’evento ci saranno tre attrici: Antonella Ferrari che ogni giorno in qualità di attrice, scrittrice e giornalista manifesta il suo forte impegno per lotta alla sclerosi multipla, malattia che l’accompagna da quando aveva 19 anni e che quest’anno celebra i 20 anni come madrina di AISM - Chiara Francini, attrice, anche lei da tanti anni al fianco di AISM e diamo il benvenuto all’attrice Ester Pantano che ha voluto abbracciare la causa di AISM e si fa portavoce dell’impegno dell’Associazione.



Chi è AISM. L’AISM, insieme alla sua Fondazione (FISM) è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da oltre 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con SM promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti.