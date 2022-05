Furia: "Città Studi Biella con una sua identità, oggi è una conquista"

"Sia dal punto di vista politico che come insegnate oggi posso davvero dire di essere contento per Città Studi Biella e per il nostro territorio tutto". A parlare è Paolo Furia, Segretario Regionale del Pd Piemonte e docente all'Università di Torino con contratto a tempo determinato in riferimento alla nuova convenzione ventennale che è stata firmata oggi 20 maggio tra Città Studi Biella e l'Università degli Studi di Torino.

"Dal punto di vista politico è stata è stata una scelta condivisa da tutti i partiti unitariamente quella a cui si è arrivati oggi. E come me, molti altri insegnati hanno anche lavorato in maniera discreta per cercare di promuovere il Biellese a scuola, e finalmente oggi, ci troviamo con una sede che non è più solo un distaccamento di Torino, ma che ha corsi suoi e anche uno nuovo, unico in Italia, in inglese. E' una conquista per il territorio e per noi che lavoriamo nella sede di Torino".

Furia ricorda come in diverse occasioni abbia cercato di portare il Biellese all'attenzione nell'ambiente Universitario: "Già nel 2017 - continua - con l'Università avevamo organizzato un convengo a Cittadellarte che trattava i temi del corso in inglese che partirà a breve. E' una soddisfazione. Ora aspettiamo che vengano tante persone e poi penseremo a riorganizzare i servizi come per esempio i bus, per portare gli studenti dalla stazione a Città Studi".