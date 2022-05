Funivie Oropa: giorni decisivi per il progetto di rilancio. Fine del braccio di ferro tra Provincia e Comune

Giorni caldi per le Funivie Oropa: è di qualche giorno fa la presa di posizione della Provincia di Biella che ha chiesto al Comune di definire la questione della cessione delle strade dell'ente al Comune, prima di firmare l'accordo di programma che avrebbe permesso allo stesso Palazzo Oropa di accendere il mutuo per consentire la pubblicazione del bando e dunque cercare professionisti che si mettano all'opera per rifare l'impianto a Oropa. A giorni, il braccio di ferro dovrebbe comunque trovare una soluzione che accontenta entrambe le parti. Un primo appuntamento nell'agenda di Comune e Provincia è stato fissato per la firma dell'accordo di programma a inizio settimana, mentre verso la fine ci sarà l'incontro per definire la cessione delle strade.

"Abbiamo un rapporto continuo con la Provincia - commenta il sindaco di Biella Claudio Corradino - . Noi gli abbiamo messo a disposizione della aule per il Liceo Sella, loro hanno sistemato altro. C'è un'ottima collaborazione con Ramella Pralungo e la prossima settimana sistemeremo anche Funivie e strade".

"Mi fa piacere che stiamo andando verso una soluzione - dichiara Ramella Pralungo - ma non poteva essere diversamente. Troveremo una quadra anche per le strade".