Sagliano, tutto pronto per i centri estivi

Anche quest’anno, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia legate al COVID-19 e l’incertezza del momento, a Sagliano è stato deciso di organizzare nuovamente il Centro Estivo dell'Oratorio della Parrocchia dei SS. Giacomo e Stefano di Sagliano Micca in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Fondazione “Asilo Infantile” di Sagliano Micca.

Il centro sarà attivo per sette settimane dopo la chiusura delle scuole: inizierà lunedì 13 giugno 2022 e terminerà venerdì 29 luglio 2022, da lunedì a venerdì, con orario 8:00 – 18:00.

Per i ragazzi frequentanti la Scuola Secondaria di I grado è possibile frequentare il centro estivo part-time con orario 14:00 – 18:00 tutti i giorni della settimana.

Il servizio è rivolto a tutti i bambini e i ragazzi nati tra il 01-01-2008 e il 31-12-2015: residenti a Sagliano Micca; non residenti a Sagliano Micca che partecipano assiduamente e con continuità alle attività proposte durante l’anno dall'Oratorio; non residenti a Sagliano Micca che frequentano la Scuola Primaria di Sagliano Micca; non residenti a Sagliano Micca che frequentano la Scuola Secondaria con fratelli o sorelle minori che frequentano la Scuola Primaria di Sagliano Micca.

Gli organizzatori mantengono il diritto di richiedere il pagamento della quota settimanale qualora un bambino non frequenti la settimana, ad eccezione dei motivi di salute.

Il periodo di iscrizioni è il seguente:

INIZIO ISCRIZIONI - Lunedì 9 maggio 2022 FINE ISCRIZIONI - Martedì 31 maggio 2022

Non saranno accettate iscrizioni oltre i termini stabiliti. Le iscrizioni dovranno essere effettuate tassativamente da un genitore o da un tutore legale in una delle seguenti modalità:

Invio via mail all’indirizzo centro.estivo.sagliano@gmail.com

Deposito nella buca delle lettere del municipio

IMPORTANTE: Per garantire la qualità del servizio erogato i posti disponibili per ogni settimana sono 40