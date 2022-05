Podismo, Stefano Velatta conquista l’Isola d’Elba

Grande risultato per il podista Stefano Velatta che, nella giornata di domenica 15 maggio, ha portato a casa la prima posizione alla maratona dell’Isola d’Elba: “Ultimamente sto tornando in piena attività – confida Velatta – dopo una leggera influenza che mi aveva costretto a stare fermo”.



La gara è stata impegnativa: 9 salite totali per una lunghezza di 42.195 km. Tuttavia, il runner biellese ha dato il massimo, concludendo con 6 minuti di vantaggio sul secondo classificato Matteo Anselmi, avversario classe ’94 di tutto rispetto con molti risultati significativi alle spalle: “Il percorso non era dei più semplici, le nove salite mi hanno messo alla prova ma son riuscito a concludere con 2 ore e 42 minuti”.