Ippon 2 Karate, buone prove e grandi risultati a Leinì FOTO

Domenica 15 maggio, alla Cittadella dello Sport di Leinì, si sono svolte le Qualificazioni Regionali per l’accesso ai Campionati Italiani FIJLKAM della categoria Esordienti, ragazze/i classe 2009/10.

Alla gara hanno partecipato 11 atleti della Ippon 2, sotto la guida del D.T. Feggi coadiuvato dall’aspirante allenatore Alessandro Demargherita che hanno svolto buone prove ottenendo i seguenti risultati: 1° Monteleone Mattia (43 kg), 1ª Pozzo Vittoria (40 kg), 1° Marinone Lorenzo (+75 kg), 2ª Magliola Francesca (35 kg ), 3º Aggerholm Nicolas (38 kg), 3ª Maghfour Aicha (35 kg), 3ª Cardinale Letizia (40 kg), 3ª Minichiello Laura (50 kg), 3ª Sasso Caterina (56 kg), 3ª Trotto Zoe (45 kg), 5º Bonello Matteo (48 kg).

Monteleone, Pozzo, Magliola e Marinone hanno ottenuto la qualificazione per la Finale Nazionale che si svolgerà al Palafijlkam di Ostia i prossimi 4 e 5 giugno. Ripresa a pieno ritmo anche per l’attività Giovanile FIJLKAM, di cui il Maestro Feggi è componente in Commissione Nazionale, con il Torneo “Gran Premio Giovani Karateka” Piemonte e Valle d’Aosta che si è tenuto domenica 8 maggio sempre a Leinì.

La gara ha coinvolto circa 330 bambini dai 4 agli 11 anni che si sono cimentati nelle prove del percorso, palloncino, prova di stile e combattimento, a seconda del programma previsto per le diverse categorie Bambini/A (anno 2017/18), Bambini/B (anno 2015/16), Fanciulli (2014/15), Ragazzi (2011/12).

Per la Ippon 2, seguiti dal Tecnico Thomas Taglioretti e dalla collaboratrice e atleta Gaia Sette, hanno partecipato 16 bravissimi piccoli atleti che stanno muovendo i primi passi verso l’agonismo emulando i compagni di squadra più grandi. Numerose le medaglie conquistate, ma soprattutto tanta emozione e divertimento che hanno caratterizzato una bella giornata di sport e amicizia desiderata da tanto tempo.