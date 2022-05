ASD Ramarri 4x4, in pista al Trofeo Unicef

Tre equipaggi dell'ASD Ramarri 4x4 prenderanno il via questo weekend al Trofeo Unicef, capitanato da Daniele Marchi e company del Sarzana fuoristrada, in quel di Piacenza su una pista in terra battuta ricca di curve e di dossi.

Il primo gruppo è formato da Camilla Cassina e Annalisa Forto alla guida di una Proto Suzuki Motore BMW. Gli altri due dalle coppie Andrea Marchiori-Marco Martinetti (su Suzuki Vitara Motore Punto GT Turbo) e Mario Gilardi-Martina Lovato, a bordo di una Suzuki Samurai Motore Punto GT Turbo. Le vetture in gara saranno seguite da Diego Giabardo, Marco Depentor, Andrea Bona e amici vari; inoltre, sotto la tenda allestita per le riparazioni, si aggregherà il famoso Luca Righelli navigato dalla sua compagna Andrea Bonassi detto "re del suzuki " e il neo pilota Fabio Bazan.