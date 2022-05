Attestato di Prestazione Energetica, tutto quello che c’è da sapere

State cambiando casa e qualcuno vi ha parlato di APE, ma non intendeva l’insetto volatile di cui abbiamo paura di solito? Oppure dovete vendere un immobile e siete venuti a sapere che l’APE è necessario per ogni movimento di compravendita nel mercato immobiliare?

Qualunque sia il vostro caso, ovviamente dovete informarvi su cosa sia, come funzioni e a cosa serva l’APE, ma anche sui costi che questo comporta, perché, si sa, niente è gratis nella vita. Per aiutarvi a districarvi un po’ nella burocrazia, in questo articolo vi spieghiamo tutto sull’APE e vi diciamo anche come poterlo ottenere facilmente se ne avete bisogno per comprare o vendere casa vostra.

Attestato di Prestazione Energetica cos’è

Gli affittuari o coloro che hanno appena comprato una nuova casa sapranno sicuramente cos’è l’APE: si tratta di una certificazione che deve essere obbligatoriamente allegata agli atti di acquisto o di locazione di un immobile, ma anche in caso di donazione si rivela utile grazie al suo contenuto. Quindi, in cosa consiste?

L’Attestato di Prestazione Energetica, anche detto APE, fornisce informazioni dettagliate riguardanti l’efficienza energetica dell’immobile in questione, quindi vale sia in caso lo stiamo mettendo in vendita, sia se stiamo cercando di comprarlo, perché ci dà anche un’indicazione delle nostre spese future e del valore della casa, che ovviamente aumenta più la classe energetica è alta.

APE a cosa serve

Come abbiamo appena accennato, mediante l’Attestato di Prestazione Energetica, la casa a cui siamo interessati o che vogliamo mettere in vendita verrà classificata a seconda della sua efficienza energetica, utilizzando una scala da A a G, dove A è la classe migliore e G la più bassa.

Per classificare l’efficienza energetica di un edificio vengono presi in considerazione diversi parametri, come l’isolamento termico, la presenza di impianti che rendono gli ambienti domestici confortevoli e la posizione dell’immobile. Inoltre, nel 2013 è stata emanata una legge che chiarisce in quali casi specifici è obbligatoria la certificazione energetica.

Certificazione Energetica quando è obbligatoria

Sono numerosi i casi in cui è obbligatorio che qualcuno rediga l’Attestato di Prestazione Energetica per il nostro edificio, inoltre esso dovrà anche essere aggiornato se vengono effettuati dei lavori di riqualificazione o di ristrutturazione che modificano la struttura dell’appartamento, ad esempio in caso venga sostituita la caldaia, la pavimentazione o vengano modificati gli infissi. Ecco quando l’APE è obbligatorio:

Vuoi donare un immobile (quindi trasferimento a titolo gratuito)

Stai lavorando per la compravendita di un immobile (pubblica o privata che sia)

Vuoi mettere in affitto un edificio o un’unità immobiliare

Vuoi pubblicare un annuncio di vendita di un immobile

Stai mettendo in vendita degli edifici di nuova costruzione

Fai lavori di ristrutturazione di oltre il 25% della superficie totale dell’edificio

Insomma, se la tua situazione rientra in uno di questi casi specifici dovrai darti da fare e contattare chi di dovere in modo da ottenere l’attestato per il tuo edificio ed essere a norma di legge. Ma chi bisogna chiamare per avere l’Attestato di Prestazione Energetica?

Attestato di Prestazione Energetica chi lo redige

Ovviamente anche questo è un argomento a parte perché essendo l’APE un documento ufficiale regolamentato dalla legge italiana, anche chi lo redige è tutto tranne che il signor nessuno.

Per ottenere l’Attestato di Prestazione Energetica, dovrai contattare un tecnico abilitato, che spesso è un architetto, un ingegnere o un geometra formato e accreditato direttamente dalla Regione secondo le norme vigenti. Se non hai un contatto di fiducia, puoi trovare la soluzione per la tua certificazione energetica online , così da evitare truffe o lavori non a norma che ti costerebbero cari.

APE quanto costa

Come abbiamo detto inizialmente, anche l’APE ha un costo, che secondo la media italiana è di circa 145€, anche se in realtà varia molto da città a città. In linea generale, non spenderai meno di 60€ e in alcuni casi potrai arrivare anche ai 300€ di spesa per ottenere la certificazione energetica.