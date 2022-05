Il 21 e 22 maggio dalle 10.30 alle 18 al centro commerciale Gli Orsi, bambini e ragazzi, potranno imparate a utilizzare in sicurezza hoverboard (anche per adulti), hoverkart (anche per adulti), mini-quad (fino a 10 anni) e monopattini (anche per adulti).

L'evento è organizzato in collaborazione con ASD Oropa Outdoor, che per l'occasione offre una lezione gratuita a tutti i bambini e i ragazzi dai 4 ai 14 anni.