Danza, successo per la Nino Del Vecchio School alle porte di Firenze

Nella penultima tappa del campionato italiano di ballo F.I.D.A. (Federazione Italiana Danza Amatori), svoltasi domenica 15 maggio a Lastra a Signa (FI), gli allievi della scuola di ballo, diretta dall’insegnante Patrizia Del Vecchio, nella fase di premiazione hanno fatto più volte risuonare nelle casse acustiche del palazzetto il nome della scuola, nonché nome del suo fondatore, il maestro Nino Del Vecchio.



I 23 atleti hanno lasciato il segno in questa tappa interregionale, anche per la partecipazione di Martina,Emma, Noemi, Cecilia e Lucia, “le piccole mascotte "della scuola di età compresa tra i 5 e i 7. Quest’ultime hanno fatto emozionare gran parte della platea durante l’esecuzione del loro show e dei loro balletti singoli, per i quali hanno raggiunto il gradino più alto del podio. Grande successo anche per i rimanenti atleti, i quali, nelle varie discipline eseguite, si sono sempre classificati nei primi posti, ottenendo nr. 13 “Primi Posto”, nr. 3 “Secondi Posto”, nr. 3 “Terz Posto”, nr. 3 “Quarto Posto”, nr. 2 “Quinto Posto”, nr. 1 "Sesto Posto", nr. 1 " Settimo Posto" e nr. 1 "Ottavo Posto".



A tale successo la Maestra commenta: Come ho detto piu volte è un'immenso piacere vedere concretizzare tali risultati ma sicuramente per me la vera vittoria è stata quella di vedere negli occhi dei miei allievi la felicità di aver partecipato ad una sana competizione.