Grande partecipazione ieri mattina a Coggiola per i funerali di Marco Aimone Ceschin, mancato nei giorni scorsi a soli 55 anni.

Padre di due figlie, era molto conosciuto in paese per la sua professione di collaboratore scolastico presso l'Istituto Comprensivo di Pray, dove ha prestato servizio per molti anni, con grande disponibilità. Manifestazioni di affetto e vicinanza sono giunte alla famiglia da parte di amici e colleghi.