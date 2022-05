Biella: black out in via Trento e in via Bolzano, persone bloccate negli ascensori

Attimi di paura intorno alle 18,30 per due persone che a causa di un black out sono rimaste chiuse dentro all'ascensore. E' successo oggi 19 maggio a Biella, in via Bolzano e in via Trento, in due palazzi.

Solo l'intervento dei Vigili del Fuoco ha risolto la situazione facendo uscire le persone con le manovre richieste dal caso.

Ancora non si conoscono le cause dello sbalzo dell'elettricità che però sembra sia durato poco tempo.