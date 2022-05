A terra e non risponde. Soccorsi a Cossato per una donna in difficoltà

I soccorsi sono stati allertati poco dopo le 19 di oggi 19 maggio, per recarsi a Cossato in via Remo Pella, per una donna che dalla finestra vedevano nel suo appartamento a terra e senza coscienza.

Arrivati sul posto, Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri, hanno messo in atto tutte le operazioni necessarie per prestare aiuto alla donna che, incosciente ma viva, è stata trasportata all'ospedale per essere sottoposta a tutte le cure necessarie.