Nella giornata di mercoledì 18 maggio, in occasione del 13° anniversario dal genocidio di Mullivaikal, la comunità Tamil ed il sindaco di Valdilana Mario Carli si sono riuniti in piazza XXV aprile in frazione Ponzone. Durante la cerimonia è stato piantumato un albero d'acero ed è stata affissa una targa commemorativa in memoria delle vittime.