Torna Tollegno in Scala (foto di repertorio)

Torna Tollegno in Scala: l'evento si terrà a Miagliano, in via Vittorio Veneto 2, presso il Lanificio f.lli Botto, sabato 21 maggio, dalle 15 alle 18, e domenica 22 maggio, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30.

Due giornate di modellismo dinamico e statico, con annessa mostra scambio (solo la domenica): inoltre, si potranno vedere macchine, treni, camion e tante altre sorprese tutto rigorosamente in scala Possibilità di ristoro in loco, per info e partecipazioni: 338 9883919.