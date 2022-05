Una serata di ricordi da trascorrere in compagnia degli Alpini di Vigliano Biellese. Domani, alle 20.30, nella sede delle penne nere saranno proiettati alcuni vecchi filmini degli anni '80, riesumati, adattati e riprodotti.

“Sarà un'occasione – spiegano - per fare un balzo a ritroso nel tempo per vedere come eravamo giovani e per ricordare tanti amici/e purtroppo andati avanti". L'ingresso è gratuito ed aperto a tutti. Si dovranno rispettare le vigenti norme anti Covid.