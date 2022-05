1° compleanno della Oasi delle Api “Casiddos di Nuraghe Chervu”

In occasione della “Giornata mondiale delle api” che si celebra il 20 maggio, lo scorso anno veniva inaugurata a Biella una Oasi delle Api, frutto della sinergia tra Associazione Biellese Apicoltori, Club Soroptimist di Biella nel centenario di fondazione e Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe”.

L’Oasi, allestita in corso Lago Maggiore, compie un anno e per l’occasione verrà implementata con un particolare contenitore per raccogliere le api a fine vita sulle quali poter effettuare rilievi sulla qualità dell’ambiente circostante corrispondente al loro normale raggio di volo (3 km). Durante il periodo di raccolta, la vita media di questi insetti è di appena 30 giorni.



I particolari sull’importanza delle api come sentinelle ambientali assieme a tante altre curiosità potrà essere illustrata presso l’Oasi venerdì 20 maggio alle ore 19,00 durante una particolare visita guidata gratuita. Altra visita guidata gratuita è in calendario lunedì 23 maggio, ore 19:00 (prenotazione, info e contatti: Idillio: 334 345 2685).