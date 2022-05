Gaglianico sempre più green, in piazza la prima colonnina per E-bike del Biellese

Proprio in questi giorni è stata installata a Gaglianico in P.zza della Repubblica nei pressi dell’isola ecologica una colonnina “Stop & Go” per la ricarica e la manutenzione delle bici elettriche sempre più numerose in questo periodo.

I prodotti “Stop & Go” sono creati e disegnati da un’azienda italiana e quella installata a Gaglianico possiede oltre a 2 prese Schuko per E-Bike, attrezzi di manutenzione e pompa di gonfiaggio pneumatici con attacco universale, e 2 portabiciclette laterali.

«Si tratta di un vero e proprio meccanico “on the way” - spiega il Sindaco Paolo Maggia - un veloce supporto tecnico durante il percorso utile non solo ai cittadini che utilizzano la bici per girare il paese ma anche ai turisti. Il nostro obiettivo era quello di dare ulteriore sostegno all’accessibilità e alla vivibilità non solo di Gaglianico ma dell’intero Biellese»