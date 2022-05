Cossato, si paga la sosta nelle aree blu con l'app

Il comune di Cossato informa che dal 16 maggio è attivo il pagamento della sosta nelle aree blu di Cossato mediante l'App Phonzie.

“Si ricorda, inoltre, che è stata attivata la modalità di pagamento dell'abbonamento on-line; gli abbonati che hanno fornito un indirizzo di posta elettronica hanno ricevuto una mail con le istruzioni per effettuare il pagamento – spiega Il Comune - E' sempre necessario, invece, recarsi di persona allo sportello (presso il Comune di Cossato nelle date sopra indicate, oppure in via Dal Pozzo 12 a Biella) nel caso di prima attivazione dell'abbonamento”.