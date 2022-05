Festa celtica di Beltane 2022, FOTO

Oltre diecimila ingressi in tre giorni di festa di arte, cultura e musica celtica, settecento tende accampare nelle varie zone del parco Arcobaleno di Masserano, dalla pianura alla collina, un'apparizione importante su Radio Freccia, la chiusura di una strada e di un paese per il grande afflusso, uno staff superattivo e superlativo che ha lavorato alacremente per mesi per realizzare un grande evento, dopo due anni di assenza. Sempre Maria e Ossian a coordinare i preparativi e i momenti magici di questa festa, dalle conferenze, ai momenti di spiritualità più intensa, con l' emozionante accensione dei due fuochi maschile e femminile per il passaggio alla bella stagione, le sacre unioni celtiche, il ballo del palo di maggio per la fertilità e la prosperità. È poi la riproposizione di antiche tradizioni, i clan, i giochi, gli intrattenimenti per i più piccini, le bancarelle, la musica, i suoni delle arpe, dei tamburi, delle cornamuse, la condivisione di tutto questo, entrando in un'atmosfera particolare, suggestiva, incantata, unica. Interamente in connessione con la natura: "Io amo le grandi montagne, Io amo le verdi colline, l'immensità dell'oceano e la profondità delle foreste perché il mio cuore è celtico"

Questa è stata la grandiosa festa di Beltane 2022.