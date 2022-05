Fdi Biella in piazza per presentare il referendum sulla giustizia

La Federazione Provinciale di Biella di Fratelli d’Italia, sabato 21 maggio, sarà presente a Biella, in Piazza Santa Marta, dalle ore 15:00 alle 18:00 per presentare i quesiti referendari.

Il 12 giugno 2022 si svolgeranno le consultazioni per il Referendum sulla giustizia. Ai cittadini verranno consegnate 5 schede.

La nostra posizione è favorevole e quindi voteremo SI, per i seguenti quesiti: 3. Separazione delle carriere dei magistrati; 4. Equa valutazione dei magistrati; 5. Riforma del CSM.

Siamo invece contrari e quindi voteremo NO per:1. Abolizione della legge Severino; 2. Maggiori limiti alla custodia cautelare.

Così il Segretario Provinciale di Fratelli d’Italia Cristiano Franceschini: “Domenica 12 giugno i cittadini saranno chiamati a votare su 5 referendum in tema di giustizia. La giustizia italiana soffre di infinite criticità e per migliorarla Fratelli d’Italia indica di votare 3 SI è 2 NO. Fratelli d’Italia ha lottato molto per resistere al silenzio che è calato sulle scabrose vicende che hanno interessato la magistratura negli ultimi tempi, come la vicenda di magistratopoli, che avrebbe dovuto scatenare un terremoto politico e istituzionale senza precedenti e sulla quale è invece calata una imbarazzante coltre di fumo. Fratelli d’Italia con spirito costruttivo ha ingaggiato una poderosa battaglia parlamentare sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, il cui iter è stato funestato da numerosi compromessi al ribasso di una maggioranza che è divisa su tutto e in particolare su temi tanto delicati come la separazione delle carriere o i metodi di elezione del consiglio superiore della magistratura. La giustizia è uno dei grandi malati italiani, occorre avere la piena consapevolezza del fatto che bisogna riformarla radicalmente.

Riforma del CSM: fermiamo lo strapotere delle correnti, ogni magistrato ha diritto a candidarsi al CSM senza scendere a patti con nessuno. Il CSM diviso in correnti rende l’organo una sorta di parlamentino diviso in partiti, queste correnti influenzano significativamente Il processo decisionale.

Equa valutazione dei magistrati: per una magistratura democratica, troppo facile giudicarsi da soli.Se al referendum vinceranno i sì anche avvocati e professori parteciperanno attivamente alla valutazione dell’operato dei magistrati, finora ne sono stati esclusi.

Separazione delle carriere dei magistrati: Basta cambi di casacca tra giudici e pubblici ministeri. Per un giudice veramente terzo, per la vera parità processuale. Giungere finalmente alla separazione delle carriere: nel corso della propria carriera, un magistrato, ad alcune condizioni, può passare fino a 4 volte tra la funzione requirente a quella giudicante. La prima è quella propria dei pubblici ministeri, che dirigono le attività investigative dopo aver ricevuto una notizia di reato e rappresentano la pubblica accusa nei processi. La seconda è quella dei giudici, chiamati quindi a prendere delle decisioni dopo avere approfondito le ragioni delle parti in causa. Se al referendum vincerà il sì il magistrato dovrà scegliere all’inizio della carriera se vuole essere pubblico ministero o giudice.

Abolizione della legge Severino: La Severino va profondamente modificata, ma chi ruba non può rappresentare il popolo italiano. Voteremo NO per l’abolizione della legge Severino che prevede l’incandidabilità’ e il divieto a ricoprire cariche istituzionali per chi viene condannato in via definitiva per corruzione e altri gravi reati, non può altresì partecipare alle elezioni per il Parlamento europeo e italiano né a quelle regionali e comunali e non può assumere cariche di governo. Se un deputato nazionale o un senatore viene condannato definitivamente per una di queste tipologie di reato dopo essere entrato in carica, la camera di appartenenza è chiamata a votare sulla sua decadenza, o meno. Prevista la decadenza, sempre a seguito di condanne definitive, anche per europarlamentari, membri di governo e amministratori locali. Rispetto a questi ultimi, in alcuni casi, la legge prevede attualmente anche la sospensione dell'incarico. Maggiori limiti alla custodia cautelare: dobbiamo arrestare la criminalità, non possiamo lasciare liberi spacciatori e ladri di appartamenti”.