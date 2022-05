Biella, Caravaggio in foto: a palazzo Boglietti la mostra di Paolo Angelillo

Mercoledì 18 maggio, alle ore 21 presso palazzo Boglietti, in via Fratelli Rosselli 102 bis a Biella, il Fotoclub Biella porterà in scena una mostra di Paolo Angelillo dedicata a Caravaggio.



Angelillo sceglie di affrontare i quadri dell’artista in un mix di fotografia e pittura. Caravaggio è, secondo molti, uno dei più grandi pittori “fotografici” della nostra storia.

Attraverso la fotografia, con uno studio attento delle pose, delle luci e dei materiali, Angelillo ha cercato di dipingere nuovamente in digitale le atmosfere e i messaggi di uno dei più grandi artisti mai vissuti, nella speranza di rendergli omaggio, cercando di offrire una prospettiva diversa alle sue opere eterne e sempre attuali.