Incendio nella notte a Crevacuore, avvolto dalle fiamme deposito di legname e sfalci

Incendio nella notte a Crevacuore. A lanciare l’allarme un residente che ha notato un’alta colonna di fumo nero e bagliori provenienti da una zona vicina. Al loro arrivo, i Vigili del Fuoco di Ponzone e Biella si sono ritrovati davanti ad un deposito di legname e sfalci verdi ammucchiati, completamente avvolto dalle fiamme.

Per avere la meglio sul rogo, è stato necessario anche l’utilizzo dell’autobotte. Le successive operazioni di spegnimento, smassamento e successiva bonifica, iniziate intorno alle 3.20, si sono protratte fino alle 7 di questa mattina, 18 maggio. Sul posto anche il sindaco e i Carabinieri. Sono in corso accertamenti per stabilire l’origine dell’accaduto.