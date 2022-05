Callabiana piange Igino Vercellotti, è stato uno dei fondatori dei Presepi di Natale

Callabiana in lutto per la morte di Igino Vercellotti, mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 77 anni. Era uno dei due fondatori dei Presepi di Callabiana, manifestazione natalizia nota in tutto il territorio, capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori da ogni dove.

A ricordarlo, in queste ore, l’associazione Amici dei Presepi: “Siamo vicini alla famiglia in questo triste momento. Che dire Ginetto, hai fatto tanto per noi, sei sempre stato un punto di riferimento per tutti, ed è grazie a te e al tuo altruismo che il nostro paese di Callabiana e i suoi Presepi sono molto conosciuti e amati nel panorama regionale”.

Il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 20, nella chiesa parrocchiale di Callabiana. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati alle Imprese Funebri Riunite, alle 10.30 di domani, 19 maggio.