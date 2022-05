Stava scendendo, a bordo del suo monopattino, per via Eriberto Ramella Germanin quando, all'improvviso, è caduta a terra per cause da accertare procurandosi lividi ed escoriazioni.

È successo poco fa, a pochi passi dai Faggi di Biella: a rimanere ferita una giovane, prontamente assistita da alcuni passanti e dal personale sanitario del 118. In seguito, è stata caricata a bordo dell'ambulanza alla volta dell'ospedale in codice verde.