Allarme tra i passanti: “Uomo barcolla per Biella”. Ritrovato sdraiato a terra completamente ubriaco

In preda ai fumi dell'alcol percorre a piedi il centro di Biella, allarmando passanti e automobilisti, che richiedono l'intervento delle forze dell'ordine. I Carabinieri l'hanno trovato sdraiato a terra, completamente ubriaco. Il 63enne, residente in città, è stato assistito e soccorso dal personale sanitario del 118, che ha provveduto a trasportarlo in ospedale per le cure del caso.