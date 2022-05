Sagliano in festa per i Santi Fabiano e Sebastiano, concerto e pranzo al Polivalente

Doppio appuntamento da non perdere per la comunità di Sagliano Micca. In occasione della festività dei Santi Fabiano e Sebastiano, avrà luogo venerdì il concerto del coro di Tavigliano “Le Voci del Sabato Sera”, con orario d'inizio alle 21. Domenica, invece, pranzo in compagnia presso il salone del Polivalente con i volontari della Pro Loco.