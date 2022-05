Gaglianico, Estate 2022: pronti i 2 centri estivi che animeranno l’estate di bambini e ragazzi

Per l’estate 2022 Gaglianico potrà garantire alle famiglie del paese e dintorni 2 centri estivi: AICSLANDIA per la fascia 3 - 6 anni presso i locali della Scuola dell’Infanzia e SUMMER SPORTS CAMP per ragazzi di elementari e medie (6 -14 anni) presso le Scuole Elementari di Gaglianico con 2 uscite settimanali al Centro Sportivo Pralino.

Il Comune di Gaglianico concederà gratuitamente l’uso delle strutture che ospiteranno i centri estivi e sosterrà le famiglie residenti con un contributo economico per il pagamento dei costi di iscrizione e frequenza.

«I nostri Centri Estivi - spiega Marianna Brocco, Consigliere con delega ai Servizi Scolatici - avranno come focus lo sport, il benessere e la condivisione, obiettivi fondamentali per la nostra Amministrazione anche alla luce del “Progetto Erasmus + Sport” cui abbiamo aderito nell’ambito della Comunità Europea che ci ha visti e ci vedrà protagonisti per tutto il 2022. Finalmente dopo 2 anni difficili soprattutto per bambini e ragazzi torniamo a sorridere e a divertirci insieme, ovviamente in modo sicuro e responsabile».

Per Informazioni: AICS Biella estate@aicsbella.it

SUMMER SPORTS CAMP summersportscamp@libero.it

Per Info articolo: Pia Aspesi - Consigliere con Delega Comunicazione Istituzionali e Marketing 348.1543070 - pia.aspesi@gmail.com