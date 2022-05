Candelo, in arrivo un nuovo gioco al Parco dell'Albero d'Oro

“Dal 24 maggio, verranno avviati i lavori di installazione di un nuovo gioco al Parco dell’Albero d’Oro”. Lo annuncia il sindaco di Candelo Paolo Gelone sui propri canali social.

“Pertanto da martedì prossimo fino a fine lavori, all’interno dell’area verrà delimitato il cantiere, ma per il resto l’utilizzo dei giochi attuali non viene pregiudicato – spiega - Quindi non verrà interdetto il parco giochi che rimane quindi a disposizione dei bimbi”.