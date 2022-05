È arrivata in anticipo l'estate in Piemonte: temperature su anche nel Biellese

Sole cocente, afa e primi caldi. È arrivata l'estate con qualche mese d'anticipo su tutto il Piemonte. Inoltre, da qualche giorno, è iniziato l’emissione dei bollettini per prevenzione delle ondate di calore e dei loro effetti sulla popolazione; tale servizio verrà erogato fino al 30 settembre 2022.

Lo comunica l'Arpa Piemonte sul proprio sito: “Per quest’anno è prevista l’emissione di due bollettini: uno relativo alla regione e uno inerente la città di Torino. Non verrà più emesso un bollettino per l’area Metropolitana in quanto ridondante rispetto alle informazioni contenute negli altri due prodotti. I bollettini sono stati rivisti nel layout per uniformarli agli altri ai bollettini di previsione meteorologica e dell’ozono. L’emissione dei bollettini avviene in concomitanza con il primo caldo dell'anno. Da diversi giorni, infatti, la situazione meteorologica sul Piemonte è caratterizzata da un promontorio anticiclonico di matrice africana che ha determinato condizioni di tempo quasi estivo con temperature superiori alla norma, ma ancora senza situazioni di disagio fisico. Inoltre infiltrazioni di aria più fresca e umida in quota hanno favorito lo sviluppo di temporali sui settori alpini e prealpini e sulle pianure adiacenti. Ieri per la prima volta dall’inizio dell’anno sono stati superati, sia pure di poco, i 30°C su alcune località dell’Alessandrino. Fino al primo pomeriggio di mercoledì è previsto un ulteriore rinforzo dell’anticiclone africano sul Piemonte con zero termico in rialzo fino a quasi 4000 m e temperature massime diffusamente superiori ai 30°C sulle pianure piemontesi con condizioni di disagio fisico. Nella notte tra mercoledì e giovedì un afflusso di aria fredda da est potrebbe causare lo sviluppo di temporali più intensi e organizzati, localmente forti sul settore occidentale del Piemonte. Le temperature massime di giovedì dovrebbero calare di 4-5°C rispetto al giorno precedente”.