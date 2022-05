A Valle San Nicolao un defibrillatore automatico a disposizione della cittadinanza

Iniziativa nel campo della saluta da parte dell’amministrazione comunale di Valle San Nicolao che ha dotato l’area esterna nei pressi dell’ambulatorio, sotto i portici comunali, di un defibrillatore automatico DAE.



Il dispositivo può essere usato in caso di necessità e permette un pronto intervento in caso di arresto cardiaco. Il macchinario, dopo ave posto gli elettrodi sul paziente, è infatti in grado di determinare se è necessaria o meno la somministrazione della carica e di somministrarla senza alcun intervento da parte di un operatore, al fine di ripristinare un adeguato ritmo cardiaco.