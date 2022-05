Botalla TeamVolley in corsa per la salvezza, 3-0 a Lessona

Inizia sotto gli auspici migliori il cammino del Botalla TeamVolley nel girone playout di Serie D. Sabato scorso, al palasport di Lessona, le biancoblù hanno superato con un netto 3-0 il Moncalieri Volley, conquistando i primi tre, importantissimi punti per la loro corsa-salvezza. Dopo un primo set piuttosto combattuto, Silvestrini e compagne sono riuscite a tenere in mano il pallino del gioco, imponendo alle avversarie il loro ritmo e costringendole spesso all'errore. Ne sono venuti fuori due parziali che hanno visto il TeamVolley quasi sempre avanti. I primi tre punti di questa serie playout costituiscono una bella boccata d'ossigeno per un gruppo squadra al quale di sicuro non mancano le doti tecniche per giocarsi la permanenza nella categoria.

«Partita molto importante - sottolinea coach Fabrizio Preziosa al termine del match -, perché come abbiamo fatto nell'ultimo periodo siamo cresciuti a livello di attenzione, oltre che di qualità pallavolistica. Questi tre punti ci fanno molto bene al morale e ci danno la possibilità di partire in "pole position" anche per la prossima partita casalinga che sarà decisiva per guadagnare le prime due posizioni del girone, ovvero quelle che decidono la salvezza. Partire forte era fondamentale, ce l'abbiamo fatta ma ora non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Bisogna lavorare bene in settimana, soprattutto curando la precisione e l'attenzione, che è un po' il nostro tallone d'Achille, e da lì costruire mattone dopo mattone questa salvezza. Dobbiamo volerla a tutti i costi e dobbiamo essere disposti a soffrire per raggiungerla. Soffrire per resistere tutte insieme, anche perché questa è una delle nostre caratteristiche migliori».

BOTALLA TEAMVOLLEY - MONCALIERI VOLLEY 3-0

Parziali: 25-21, 25-19, 25-15

TeamVolley: Lorenzon 9, Allorto ne, Silvestrini 7, Pelliciari 9, Scoleri 10, Nanì 2, Vioglio, Vodopi 10, Biasin ne, Damo 6, Perissinotto ne, Valli (L). Allenatore: Fabrizio Preziosa.

RISULTATI GIOVANILI COPPA PRIMAVERA

ASD OCCHIEPPESE PALLAVOLO - GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY 0-3