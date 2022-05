Fdi sull'incendio ad Andorno

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del Dipartimento tutela vittime Fratelli d’Italia.

"Certi che la Magistratura accerterà eventuali responsabilità penali, esprimiamo ferma condanna del fatto verificatosi oggi ad Andorno Micca, dove un uomo pare abbia dato alle fiamme l’alloggio della compagna, costretta a gettarsi dal balcone per sfuggire alle fiamme e rimasta gravemente ferita con il figlio e un vicino di casa. Quanto accaduto è un gesto di una tale gravità da lasciare sgomenti ma non increduli. Le notizie di cronaca riportano, infatti, con frequenza quotidiana e come un macabro bollettino di morte, di donne massacrate e di intere famiglie sterminate alla fine di un rapporto. Il fenomeno della violenza domestica, come viene comunemente definito, ha dimensioni mondiali, al punto da essere definito dall' OMS come uno dei principali problemi di salute pubblica; pare, inoltre, tanto diffuso quanto incontenibile quasi che non esista rimedio. Ciò finisce per ingenerare un latente senso di insicurezza e di impotenza, che per paradosso favorisce il dilagare di comportamenti antisociali e lesivi del diritto di ogni essere umano di vivere libero da ogni forma di violenza. A questo disfattismo occorre reagire sia con la ferma ricerca della cultura del reciproco rispetto sia con la dura repressione di ogni crimine, garantendo alle vittime sostegno e tutela anche e soprattutto prima che la violenza si consumi".