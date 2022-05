"Tutto questo è assurdo", spettacolo teatrale con gli studenti del Liceo

Sabato 14 maggio, davanti ad un teatro di Lessona gremito, il gruppo teatrale del Liceo, coordinato dal prof. Marrone, ha presentato lo spettacolo “Tutto questo è assurdo!” La “follia” di due anni di Covid, raccontata con le parole scritte dagli studenti stessi, intrecciate con brani classici del teatro dell’assurdo: un collage di frammenti che non proponeva un disegno compiuto, ma voleva essere una prima, parziale e imperfetta, rielaborazione dei complessi vissuti del periodo della pandemia.

Anche se si è parlato di disagio, di frustrazione, di solitudine, lo spettacolo è stato non solo coinvolgente, ma anche divertente, appassionante. Le cose che potrebbero essere valorizzate sono tante: dai testi, alle scenografie, essenziali ma bellissime, create dagli studenti stessi, dai costumi alla qualità della recitazione. Chi c’era però probabilmente è stato colpito anche da qualcosa di diverso: ha visto un gruppo di giovani attori, spesso alla prima esperienza, entusiasti ed uniti, affiancati da folto gruppo di docenti che li supportava.

Ha percepito un affiatamento, un ritrovato piacere di lavorare insieme, di fare comunità per creare qualche cosa in cui i talenti e la personalità di ognuno potessero essere valorizzati. I ringraziamenti finali al regista, fatti con scanzonata ed affettuosa leggerezza, sono stati la degna chiusura di una serata di cui la scuola può andare orgogliosa. Per chi si fosse perso la prima c’è ancora la possibilità di vedere la replica di venerdì 20, alle 20.45, sempre a Lessona.