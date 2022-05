Investimenti finanziari: ecco le opportunità da tenere d'occhio oggi secondo gli esperti

L'evento che più di ogni altro attendevano gli analisti finanziari, ma anche i semplici investitori, è stato rapidamente metabolizzato dai mercati senza un nulla di fatto: la riunione della FED, nella fattispecie, ha rappresentato il mover più importante delle ultime settimane non tanto per la decisione sul rialzo dei tassi -50 BPS, l'incremento più elevato dal 2001- che ormai appariva scontata, quanto per le linee guida sulla riduzione del Bilancio dello Stato. Il maggior timore era ovviamente per una posizione troppo hawkish del Board, ma il piano di rientro illustrato da Jerome Powell ha rassicurato Wall Street e le borse in generale, almeno in un primo momento. Passata l'euforia, innescata da un grosso scampato pericolo, gli indici internazionali hanno cancellato tutto con un colpo di spugna, come nulla fosse accaduto.

È ormai chiaro che per i mercati è estremamente difficile riuscire a trovare un punto di equilibrio e per questo motivo è necessario prodigarsi, per individuare soluzioni operative che esulano dai tradizionali schemi di allocazione, soprattutto considerando che gli alti livelli di inflazione non consentono di parcheggiare liquidità in attesa di tempi migliori. In questa fase può risultare utile selezionare temi di investimento con target temporali molto estesi che non siano collegati -o che lo siano in minima parte- alle dinamiche macro economiche. Naturalmente, in quest'ottica, tutto ciò che è inerente alla transizione green -passaggio dalle fonti energetiche fossili a quella a basso impatto ambientale- o alle nuove tecnologie rappresenta un ottimo punta di partenza.

Investimenti online: dai temi green alle nuove tecnologie

Come sostengono gli esperti di Investire Facile , portale di riferimento nel settore della formazione finanziaria, gli ETF, che fanno riferimento a società attive nella lavorazione dell'idrogeno, destano molto interesse. Infatti, con i progressi fatti nel campo tecnologico della produzione del gas, il prezzo di quest'ultimo tende a diminuire, rendendo meno proibitivo il suo utilizzo come fonte di energia. S

econdo studi di BloombergNEF, nel prossimo decennio la quotazione dell'idrogeno da fonti rinnovabili sarà comparabile a quello dei combustibili; un maggior uso nella quotidianità dovrebbe avere effetti positivi sulla quotazione degli asset collegati e chiaramente questo stesso discorso vale, come accennato, per i progetti digitali che con il passare del tempo trovano sempre più applicazione nella vita di tutti giorni. È opportuno evidenziare però che, per cogliere le opportunità presenti nei settori menzionati, è necessario rivolgersi ad intermediari che offrono prodotti su questi temi, ma con costi commissionali contenuti, per non rischiare di inficiare le performance generate.

Temi green e digitali: investire con i CopyPortfolios eToro

Come evidenziato dagli esperti di InvestireFacile.net, eToro rappresenta un'ottima soluzione operativa: il trading tool è assolutamente gratuito ed è rilasciato con la sottoscrizione di un rapporto che prevede il versamento di un capitale talmente irrisorio da non costituire una barriera di ingresso per chi non dispone di elevati patrimoni. La procedura di registrazione è estremamente semplice ed è eseguibile interamente da remoto: una volta attivato il conto trading, è possibile sottoscrivere i copyportfolios, prodotti che sintetizzano in un unico benchmark strategie operative proposte da diversi professionisti dei mercati finanziari che fanno riferimento ad uno specifico tema di investimento.

Inoltre chi vuole trattare direttamente determinati sottostanti, appartenenti ai settori messi in evidenza, può utilizzare la piattaforma di trading eToro per effettuare operazioni di compravendita in Direct Market Access oppure può negoziare i Contratti per Differenza. La prima opzione è particolarmente indicata per le immobilizzazioni overnight sui titoli azionari e sugli asset digitali, mentre la seconda rappresenta la modalità di accesso al mercato più idonea per eseguire strategie di breve termine. I CFD, infatti, sono derivati che replicano il prezzo di un sottostante e implementano lo short selling e la leva finanziaria: meccanismi essenziali per estrarre valore da piccole oscillazioni di prezzo sia sulle tendenze al rialzo sia sulle tendenze al ribasso.