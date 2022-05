Donna precipita dal ponte sul Po, grave in ospedale

Oggi 17 maggio, intorno alle ore 10,40 circa, più squadre del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli sono intervenute presso il Comune di Trino, sul ponte del fiume Po, per un soccorso a persona.

Le squadre VVF sono state allertate per la presenza di una donna rinvenuta in gravi condizioni dopo una caduta dal ponte stesso.

Giunto sul posto il personale VVF ha provveduto, tramite manovra S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) da autoscala, al recupero della vittima per la successiva consegna al personale dell' elisoccorso 118 di Alessandria ed il trasporto presso il CTO di Torino .

Sulle cause dell'evento è in corso indagine da parte CC di trino presenti in posto.