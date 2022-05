Vigliano, Comune e forze dell'ordine insieme contro le truffe agli anziani

Le truffe alla popolazione anziana sono reati particolarmente odiosi, compiuti ai danni di soggetti fragili tratti in inganno da persone senza alcuno scrupolo morale.

“Per questo motivo – spiega il sindaco Cristina Vazzoler - occorre impegnarsi costantemente nella prevenzione: informare i cittadini è il primo passo per lavorare ad una maggiore consapevolezza. Grazie alla collaborazione del maresciallo Angelo Donatelli dei Carabinieri di Vigliano Biellese e della comandante della Polizia locale Emanuela Scarpa, questa mattina ho incontrato direttamente i cittadini recandomi al mercato settimanale in via Largo Stazione. Abbiamo risposto alle domande che ci sono state poste, distribuito materiale di comunicazione predisposto dai Carabinieri e richiamato l’attenzione sulle principali astuzie che i truffatori mettono in atto. E’ fondamentale mantenere alta l’attenzione e la prudenza: prioritariamente, abbiamo insistito sul fatto che nessun addetto comunale, né dei gestori di pubblici servizi, è autorizzato ad accedere alle abitazioni chiedendo denaro, o di vedere documenti personali. In caso di dubbi o necessità, abbiamo invitato a contattare con fiducia i numeri 112 – Carabinieri – oppure 015 513232 per la Polizia locale”.