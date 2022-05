Raid alle scuole di Lessona e al circolo parrocchiale, saltano le lezioni: atto vandalico o furto?

Scuole elementari e medie e circolo dell'oratorio parrocchiale di Lessona nel mirino dei soliti ignoti. Stando alle prime ricostruzioni del caso, si sarebbero introdotti nella notte all'interno del plesso scolastico e avrebbero portato via poco meno di una ventina di computer portatili e divelto una Lim; danni anche a porte e finestre.

Il fatto è accaduto nella notte: al suono dell'allarme, i malviventi si sono dati alla fuga prima dell'arrivo dei Carabinieri. A causa di ciò, le scuole sono rimaste chiuse per la giornata odierna e, da domani, riprenderà la normale attività. La direzione ha già rimpiazzato tutti i portatili; inoltre, si punta a far concludere in serenità l'anno scolastico ai tanti allievi del paese. Lapidario il preside Aldo Ferdani: "E' stato davvero un bruttissimo episodio”.

Anche nel vicino circolo parrocchiale è in corso la conta dei danni: dalle informazioni raccolte, i responsabili avrebbero bevuto e mangiato all'interno del locale, lasciando lattine ovunque, forse per divertimento. All'appello mancherebbe un registratore di cassa. Le indagini sono in corso per dare un volto ai malfattori: si sta valutando, infatti, se si tratti di un atto vandalico o di un furto compiuto da professionisti.