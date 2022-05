Incendio Pettinengo, tre case inagibili e madre con tre figli sfollati

Danni ingenti al tetto e alla struttura, tre abitazioni dichiarate inagibili e una famiglia (madre con tre figli) costretta ad abbandonare la propria casa. È il pesante bilancio dell'incendio scoppiato nel primo pomeriggio di ieri, 16 maggio, nella frazione di San Francesco, a Pettinengo (leggi qui).

Allertati per tempo dai residenti della zona, i Vigili del Fuoco hanno lottato contro il tempo per domare le fiamme. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza si sono concluse nella tarda serata; stamattina, invece, sono previsti alcuni sopralluoghi per valutare l'ammontare effettivo dei danni e capire cosa può aver provocato il rogo.

Stando alle informazioni raccolte, due degli edifici coinvolti erano seconde abitazioni; il terzo, invece, era abitato da un nucleo familiare, che ha trascorso la notte a casa di parenti. Ora si pone il problema di trovare una sistemazione. Sul tema è intervenuto il sindaco Gianfranco Bosso: “Nei prossimi giorni valuteremo con la famiglia le soluzioni più idonee per un discorso a breve-medio termine”.