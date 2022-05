Incendio Andorno, sotto shock la comunità che si stringe alla donna e al figlio che hanno perso la casa

“C'è incredulità e sgomento in paese, non pensi mai che eventi drammatici come questi possano capitare a pochi passi dalle nostre case. In questi momenti, non si riescono a trovare le parole”. Non nasconde l'amarezza il sindaco di Andorno Micca Davide Crovella, a più di 24 ore dalla tragedia sfiorata (clicca qui), avvenuta nella mattinata di ieri, 16 maggio, dove quattro persone sono rimaste ferite e due abitazioni gravemente danneggiate dalla furia delle fiamme.

In tanti si stanno interrogando su cosa sia effettivamente successo in quell'appartamento di via Angelica Rapa. Di certo, tre famiglie sono rimaste senza abitazione: un anziano di 76 anni, ospitato in un b&b; la madre con il figlio di 12 anni, ancora in ospedale, come il vicino eroe, rimasto senza un tetto (leggi qui). Tre, infatti, gli appartamenti dichiarati inagibili.

“Il Comune si sta attivando per trovare una soluzione – spiega Crovella - Stiamo attrezzando due alloggi di emergenza adatti alle loro esigenze. La strada resta chiusa al traffico, eccetto i residenti. Poi, una volta ricevuta la relazione dei Vigili del Fuoco, si valuterà se riaprirla al traffico, o meno. Intanto sono in programma per questa mattina ulteriori sopralluoghi”.