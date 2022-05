Poco dopo le 15 di oggi, 17 maggio, i soccorsi si sono mossi direzione Cavaglià per arrivare sullo scenario di un sinistro, in via Vercellone, dove una persona è stata investita da un'automobile.

I sanitari del 118, coadiuvati dai Vigili del Fuoco che hanno prestato assistenza, hanno preso in carico la persona per condurla in ospedale per i doverosi accertamenti sulle sue condizioni. I Carabinieri si occuperanno dei rilievi e degli accertamenti sulle responsabilità dell'accaduto.