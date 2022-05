Candelo, abbraccia un'anziano e gli porta via con l'inganno la collanina d'oro (foto di repertorio)

Un abbraccio costato caro per un 76enne di Candelo. Stando alle ricostruzioni del caso, una donna sui 30/40 anni si è avvicinata ad un anziano per chiedere alcune informazioni. Una volta ottenute, lo ha stretto a sé dimostrando tutta la sua riconoscenza. Poi si è allontanata facendo perdere le sue tracce.

Solo in seguito, il pensionato si è accorto che con l'abbraccio la donna gli aveva portato via la collanina in oro che portava al collo. Il fatto è accaduto nella mattinata di domenica, 15 maggio. Indagano sull'accaduto i militari dell'Arma.