Cade lastra di 100 chili e schiaccia il piede del dipendente, infortunio sul lavoro a Masserano

È stato trasportato in ospedale per le cure del caso il dipendente di una ditta, rimasto coinvolto nella mattinata di oggi, 17 maggio, in un infortunio sul lavoro a Masserano.

Stando alle prime ricostruzioni, il 42enne di Cossato era impegnato in alcuni interventi di manutenzione all'interno di un'azienda quando all'improvviso si sarebbe sganciata una lastra d'acciaio del peso di circa 100 chili che gli avrebbe schiacciato un piede. Una volta lanciato l'allarme, è stato prontamente assistito dal personale sanitario del 118. Non è in pericolo di vita. Indaga sull'accaduto il personale dello Spresal.