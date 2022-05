Biella, investita sulle strisce pedonali e tamponamento tra due auto in via Torino: due donne in ospedale (foto di S. Zorio per newsbiella.it)

Due sinistri, avvenuti a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro, hanno mandato in tilt il traffico di via Torino, a Biella, nella mattinata di oggi, 17 maggio.

Stando alle prime informazioni raccolte, una donna di circa 60 anni è stata investita da un'auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, in prossimità del semaforo di via Tripoli. Sul posto si sono portati velocemente i sanitari del 118 che hanno provveduto ad assistere la malcapitata, poi trasportata cosciente in Pronto Soccorso per le cure del caso. Non si conoscono al momento le sue condizioni di salute ma avrebbe riportato ferite da codice rosso.

Poco prima, sempre in via Torino, si è verificato un tamponamento tra due auto: uno dei due conducenti, una donna incinta, visibilmente spaventata, è stato accompagnato per accertamenti all'ospedale in codice verde. Sul posto gli agenti della Polizia locale e la Polizia per la raccolta dei rilievi e la gestione della viabilità: al momento via Bengasi e via Tripoli sono chiuse al traffico, così come una corsia lungo via Torino.