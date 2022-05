Atti vandalici a Viverone, l'ira del sindaco: “Riparato dai soliti distruttori di beni pubblici. Vediamo quanto dura”

Non si fermano gli atti di inciviltà ai danni del patrimonio pubblico. Ne sa qualcosa il comune di Viverone che, per bocca del sindaco Renzo Carisio, ha denunciato l'ennesimo fatto increscioso: “Abbiamo riparato per l'ennesima volta le protezioni in legno sul muretto antistante il parco giochi del lungo Lago divelte dai soliti distruttori dei beni pubblici. Vediamo quanto dura”.