Allarme rientrato al ponte di Crevacuore, sindaco: “Nessuna criticità ma il cavo rotto segnalato 3 anni fa...”

Ha destato non poca preoccupazione la rottura di un cavo sul ponte del Sessera che collega il paese di Crevacuore con la frazione Azoglio (leggi qui). L'allarme è stato lanciato nella prima serata di ieri, 16 maggio.

A fare qualche aggiornamento sulla situazione il sindaco Ermanno Raffo, intervenuto sul posto insieme ai Vigili del Fuoco: “Alla fine si è scoperto che era il solito cavo di ferro scollegato, già segnalato agli uffici competenti almeno 3 anni fa. Poi, per cause da accertare, si è rotto allarmando alcuni residenti. Dopo attenta e accurata verifica, non si sono riscontrate criticità nella struttura. Tuttavia, per prudenza, è stato limitato il passaggio pedonale sul lato destro del ponte. Ulteriori rilievi verranno effettuati dai tecnici della Provincia, poi dovrebbe essere eseguito l'intervento per la piena messa in sicurezza”.