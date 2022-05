Street art a Chiavazza: nuova vita per la pista di pattinaggio grazie ai "murales" ragazzi delle medie, FOTO

Nuova vita per la pista di pattinaggio in via De Amicis Chiavazza. E a ridargli tono sono stati i ragazzi della scuola secondaria di primo grado Nino Costa attraverso il progetto “Murales”, messo in piedi dall'Associazione Genitori di Chiavazza grazie al sostegno di EduFabLab.

Prima del Covid il progetto aveva coinvolto i ragazzi nella fascia oraria post scuola in laboratori espressivi, mentre l'anno passato il tema era stato quello dei Social Media. Quest'anno, il progetto si è invece inserito nelle azioni di educazione civica della scuola, incentrato sulla responsabilità verso il territorio in cui vivono: non ha senso prendere di mira una zona con atti vandalici per lasciare il proprio segno come purtroppo avviene, ma si può lasciare la propria impronta in modo creativo e costruttivo, abbellendo uno spazio, rendendolo vivo, dandogli una nuova dimensione.

Ed ecco il progetto.

Tutte le 8 classi della scuola hanno lavorato 2 ore in aula, hanno approfondito la storia della street art grazie a Francesca Melina e Gioele Bertin, due professionisti del settore, che hanno chiesto ai ragazzi di simbolizzare un oggetto a loro caro e di farne un bozzetto. E questo è stato tradotto in disegni che hanno preso vita sul cemento della pista di pattinaggio in via De Amicis.

I giorni prima che si mettessero al lavoro gli “artisti”, i genitori hanno pulito e sistemato la zona, e in questi giorni i ragazzi hanno dato il meglio di sé.