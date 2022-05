Paracadutisti Biella in festa per i 70 anni di fondazione, ecco il programma (foto di repertorio)

Era il febbraio del 1951 quando veniva costituita l’Associazione Biellese Paracadutisti Sportivi e Civili con lo scopo di “riunire gli ex militari paracadutisti per organizzare voli e lanci con paracadute in manifestazioni a carattere puramente tecnico e sportivo”.

Successivamente trasformata in Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, la Sezione Provinciale di Biella ha continuato in tutti questi anni a partecipare ad eventi sportivi, svolgere attività in collaborazione con associazioni e istituzioni a scopo benefico ed eventi per la cittadinanza, prima tra tutte il “Babbo Natale Paracadutista”, in programma ogni 24 dicembre. L’emergenza Covid non ha permesso di festeggiare il 70° anniversario nel 2021, ma quest’anno si recupera con il seguente programma.

Domenica 22 maggio 2022

Giardino Paracadutisti d'Italia (Mercato Piazza Falcone)

ore 11.00 Alzabandiera e deposizione corona di alloro in memoria dei Caduti

ore 11.10 Celebrazione Santa Messa a suffragio dei Caduti

ore 11.35 Allocuzioni Autorità intervenute

ore 12.10 Lancio Paracadutisti A.N.P.d’I.

In caso di maltempo il programma potrà subire delle variazioni.